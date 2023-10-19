2023-10-19T13:15:03+03:00
2023-10-19T13:15:52+03:00
2023-10-19T13:15:03+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231019/842025101.html
Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что встреча... ПРАЙМ, 19.10.2023
бизнес, новости, туризм, сергей лавров, кндр, туризм
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024992.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024992.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024991.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024991.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024979.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84202/49/842024979.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231017/842004451.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что встреча длилась больше часа.
"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказано в сообщении.
Ранее на пресс-подходе в северокорейской столице Лавров заявлял журналистам, что порекомендовал бы российским туристам посетить КНДР.
Как писала газета "Известия", россияне едут в страну, чтобы увидеть местную экзотику и окунуться в социалистическое прошлое. По данным издания, самым популярным временем для поездки являются весна и осень. Газета порекомендовала посещать Северную Корею туристической группой, иметь визу, загранпаспорт и наличную валюту.
"Также с собой стоит взять несколько плиток шоколада или конфеты для гидов и водителей. Они охотно принимают подарки, не отказываясь и от других презентов", — дало совет издание.