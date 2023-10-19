МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства. "Хочу вернуться". Британец раскрыл, почему его тянет в Россию

Отмечается, что встреча длилась больше часа.

"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказано в сообщении.

Ранее на пресс-подходе в северокорейской столице Лавров заявлял журналистам, что порекомендовал бы российским туристам посетить КНДР.

Как писала газета "Известия", россияне едут в страну, чтобы увидеть местную экзотику и окунуться в социалистическое прошлое. По данным издания, самым популярным временем для поездки являются весна и осень. Газета порекомендовала посещать Северную Корею туристической группой, иметь визу, загранпаспорт и наличную валюту.

"Также с собой стоит взять несколько плиток шоколада или конфеты для гидов и водителей. Они охотно принимают подарки, не отказываясь и от других презентов", — дало совет издание.