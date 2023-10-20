МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков было включено в программу льготного кредитования, сообщает правительство России. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

"Правительство продолжает системную поддержку туристической отрасли. Принято решение расширить параметры программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь в рамках этой программы инвесторы смогут получить льготный кредит не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Средства можно будет направить на их строительство или реконструкцию.

В правительстве пояснили, что парки развлечений и аквапарки должны быть рассчитаны на один миллион посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тысяч. При этом таких показателей необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию.

"Расширение параметров программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры", — полагают в правительстве.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена в 2021 году и в начале распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. Позже президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить увеличение доли льготных кредитов, предоставляемых в рамках этой программы, и включить в неё строительство парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.