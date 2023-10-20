ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. В ближайшие два года турпоток из Китая в Россию вернется к допандемийным показателям, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. В США раскрыли причину тесного сотрудничества России и Китая

Как отметил министр, Россия заинтересована в китайских туристах, и для упрощения въезда в этом году был введен групповой безвизовый режим. Он напомнил, что существует электронная виза, которая тоже заработала и, по его словам, половину электронных виз получают граждане Китая.

"По всем направлениям есть, что делать, есть, что упрощать, куда двигаться. Но, главное, поток пошел, по этому году мы ожидаем примерно полмиллиона китайских туристов здесь у нас в стране. Это немного, до пандемии был уровень два миллиона китайских туристов, и он активно рос, поэтому, конечно, заинтересованы максимально быстро вернуться к этой цифре. Рассчитываем, что в ближайшие 24-й, 25-й год мы должны выйти на эти объемы, но придется очень сильно постараться, поработать", — сказал министр.

Он отметил, что Россия находится в рабочем контакте с китайскими коллегами по вопросам туризма.

"У нас есть большой общий проект "Великий чайный путь", который мы реализуем, Китай, Монголия, Россия, и который как раз скрепляет очень много регионов и развивает туризм там, где он нам даже, может быть, нужнее всего", — сказал Решетников.

То есть, отметил он, это не только Москва, Санкт-Петербург, Казань, которые и так не нужно рекламировать, но и Алтай, Сибирь, уральские регионы, Дальний Восток. По мнению Решетникова, в России есть прекрасные точки притяжения: природа, горнолыжные курорты и т.п., куда стоит и нужно ехать, и ведомство заинтересовано в развитии инфраструктуры туристических мест.