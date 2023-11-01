МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали чаще бронировать путешествия на Шри-Ланку на осенне-зимний сезон, в октябре продажи туров в этом направлении выросли в 1,5-2,2 раза по сравнению с сентябрем, в том числе на фоне информации о запуске бесплатных виз и начале высокого сезона, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Шри-Ланка приступит к выдаче бесплатных виз россиянам

"Рост продаж туров на Шри-Ланку в октябре составил 2,2 раза по сравнению с сентябрем. Отчасти это объясняется сезонностью, так как с ноября на острове начинается "высокий период". Тем не менее, очевидно, что новость о введении бесплатных виз уже дала свой эффект", — рассказали в "Интуристе".

О росте бронирования путевок на Шри-Ланку заявили и в группе компаний "Слетать.ру". "Количество бронирований туров на Шри-Ланку с заездами в осенне-зимний период в октябре увеличилось на 55% по сравнению с первым месяцем осени. Рост спроса связан преимущественно с приближением высокого сезона на юго-западе и в центральной части страны, где расположены такие популярные курорты, как Негомбо, Коломбо, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Канди", — отметили в компании.

В "Слетать.ру" добавили, что решение об отмене платы за туристическую визу для россиян "с высокой долей вероятности окажет положительное влияние на дальнейший рост турпотока".

В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Туристам из этих стран при посещении Шри-Ланки будет необходимо получить визу, но плата за это не взимается. Ранее в среду председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Прианта Фернандо заявил, что Шри-Ланка сможет приступить к выдаче бесплатных виз с 7 ноября.