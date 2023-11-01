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"Турецкие авиалинии" временно отменили все рейсы из Стамбула
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"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, которые вылетают из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн. "Наши... ПРАЙМ, 01.11.2023
бизнес, новости, туризм, турция, турецкие авиалинии, стамбул
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, которые вылетают из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн.
"Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", — указал представитель в соцсети Х.
Позже он добавил, что все рейсы авиакомпании "Turkish Airlines", вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.