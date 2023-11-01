АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, которые вылетают из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн. Турция хочет вывести платформу по трейдингу газом на международный уровень

"Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", — указал представитель в соцсети Х.

Позже он добавил, что все рейсы авиакомпании "Turkish Airlines", вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.