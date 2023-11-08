МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию морских курортов в 7 регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций планируется в объеме более триллиона рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Сочи к 2029 году появится новый всесезонный горный курорт

В аппарате вице-премьера сообщили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов "5 морей и озеро Байкал".

"Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до 10 миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос — это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства", — сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата.

По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест.

В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня 4 из 10 проектов находятся на Юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. "Среди проектов: "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и проект "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море, и мега-проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае", — уточнили в сообщении.

"Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелкими, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры. Также важно провести анализ дорожной инфраструктуры и включить подъездные пути к местам туризма в опорную сеть. Отдельно хочу отметить необходимость уделять внимание развитию туризма в новых регионах", – отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении.

В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. "Первое – появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе – создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи и его горнолыжные курорты", — заключили в аппарате.