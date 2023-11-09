МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Туристический поток из России на Кубу за январь-октябрь составил 146,3 тысячи туристов, что в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россиянам рассказали, где отдохнуть на Новый год со скидкой

"За январь-октябрь 2023 года на Кубе приняли 146,3 тысячи туристов из России. Это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (42,7 тысячи человек). По количеству туристов Россия третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США", — сообщили в ассоциации.

Там также отметили, что в первой половине декабря ожидается обновление рекорда "допандемийного" 2019 года, когда страну посетило почти 178 тысяч туристов из России. "По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток на Кубу в 2023 году может превзойти 180 тысяч человек", — также указали в АТОР.

В ассоциации также отметили, что в зимнем сезоне 2023-2024 прямые авиарейсы на Кубу будут выполняться как из Москвы, так и Санкт-Петербурга. "К полетным программам из Москвы авиакомпаний Nordwind (курорты Варадеро и Кайо-Коко) и "Россия" (Варадеро) впервые добавятся прямые перелеты из Санкт-Петербурга", — добавили в сообщении.