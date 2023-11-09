МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с застрявшими на китайском пропускном пункте Хэйхэ в ожидании возвращения в Россию туристами близка к разрешению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), ссылаясь на на регионального представителя РСТ в Амурской области, директора туроператора "Мои Каникулы" Людмилу Козлову. Китайские туристы вернули лидерство по числу поездок в Россию

В Союзе пояснили, что большое число туристов в конце октября-начале ноября отправились в КНР, а затем они не смогли вовремя вернуться обратно из-за погодных условий, причиной которых стало прекращение теплоходного сообщения по реке Амур.

Ранее перевозки осуществлялись на теплоходах, но с 3 ноября движение временно приостановили из-за сложной гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Ледовые торосы не позволили причалить судну и его пришлось буксиром возвращать на судовой ход. С 4 ноября минэкономразвития Приамурья запустило перевозки на "пумах" — судах на воздушной подушке. Однако в первый день работало только одно судно, второе было на ремонте, перевозить удавалось ограниченное число людей. Из-за этого на китайской таможне скопилось более 100 российских туристов и их количество возрастало.

Как сообщили ранее в четверг в минэкономразвития Амурской области, благодаря перевозкам российских и китайских судов 7 ноября из Китая вернулось 184 россиянина, 43 выехали в Китай. 8 ноября в Россию вернулись еще 84 человека. По данным на 9 ноября, перевозку осуществляет российское судно вместимостью 6 человек и одно китайское на 10 посадочных мест. Однако в ведомстве уточнили, что ситуация с перевозкой пассажиров по реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ по-прежнему сложная из-за ледохода и малого количества судов.