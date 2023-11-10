МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали соглашение и "дорожную карту" о развитии сотрудничества в сфере туризма, в том числе для привлечения инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. Белоруссия заявила о желании производить самолеты вместе с Россией

"В Бресте состоялось подписание соглашения и "дорожной карты" о развитии системного сотрудничества в сфере туризма между Россией и Белоруссией. Подпись под межведомственными документами поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук", — рассказали в ведомстве.

По словам Решетникова, которого процитировали в сообщении, межведомственное соглашение создаст условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Союзного государства, простимулирует рост деловой активности в смежных отраслях, а также позволит вывести на новый уровень профессиональную подготовку кадров. "Благодаря соглашению Союзное государство сможет единым блоком продвигать свой турпотенциал на международных площадках, что облегчит работу туроператоров по продвижению России и Белоруссии как привлекательных туристических направлений", — сказал он.

Помимо соглашения Минэкономразвития России, минэкономики Белоруссии и министерство спорта и туризма Белоруссии подписали "дорожную карту" по развитию туризма. Документ представляет собой план практических мероприятий на 2023-2024 годы, направленных на создание совместной маркетинговой стратегии в сфере туризма, утверждение и продвижение совместных туристических маршрутов.

"Дорожная карта" станет стимулом для проведения регулярных встреч между туристическими организациями наших стран. Благодаря подобным встречам игроки туристического рынка России и Белоруссии смогут совместными усилиями решать актуальные задачи в сфере туризма и разрабатывать стратегии для дальнейшего взаимодействия", — сказал Решетников.

В Минэкономразвития РФ отметили, что один из ключевых пунктов реализации "дорожной карты" – создание межведомственной рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства, которая призвана укрепить сотрудничество профильных ведомств в сфере туризма, а также простимулировать турбизнес России и Белоруссии к созданию совместного турпродукта.