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Белоруссия и Россия скоро взаимно признают визы на своих территориях
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Белоруссия и Россия с начала 2024 года взаимно признают визы на своих территориях, заявил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик. "У нас с 2024 года... ПРАЙМ, 10.11.2023
бизнес, новости, туризм, россия, белоруссия, визы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЕСТ, 10 ноя — РИА Новости. Белоруссия и Россия с начала 2024 года взаимно признают визы на своих территориях, заявил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.
"У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами", — сказал замминистра, выступая на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.
Ранее правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России в рамках пилотного проекта.