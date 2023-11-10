БРЕСТ, 10 ноя — РИА Новости. Белоруссия и Россия с начала 2024 года взаимно признают визы на своих территориях, заявил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик. Минэкономразвития и МИД хотят снизить стоимость электронной визы в Россию

"У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами", — сказал замминистра, выступая на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.

Ранее правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз для туристов из России в рамках пилотного проекта.