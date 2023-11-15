МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские путешественники, несмотря на рост цен на туры на предстоящие новогодние праздники, забронировали на 54% больше путевок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных.

"Несмотря на рост цен, поездок становится больше. Уже сейчас объем бронирований вырос на 54% по сравнению с прошлым годом. На эти новогодние праздники туристы стали меньше бронировать туры в отели пять звезд, зато чаще обращают внимание на питание "ультра все включено". Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250-300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки", — процитировали в сообщении директора по маркетингу Travelata Олега Козырева.

Он отметил, что цены на отдых с захватом новогодней ночи продолжают расти как на поездки по России, так и за границу. Однако отмечается, что туристы стали чаще выбирать для проведения новогодних каникул отечественные курорты. "В этом году доля России увеличилась с 33 до 35%. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ — с 17% до 22%, при этом средний чек увеличился не более чем на 10%", — добавил Козырев.

В сервисе также рассказали, что путевки в Таиланд и Египет на новогодние каникулы подорожали в 1,5 раза. "В результате доля этих направлений снизилась с 13% у Египта и Таиланда в прошлом году до 12% и 9% соответственно в этом сезоне. Турция продолжает расти в цене, но чуть медленнее", — уточнил директор по маркетингу.

Средний чек на поездки в Таиланд за год вырос с 272 тысяч рублей до 390 тысяч, а в Египет — со 190 тысяч до 286 тысяч рублей. Путешествие по России тоже подорожало, но гораздо менее заметно — с 71 тысячи до 87 тысяч рублей.