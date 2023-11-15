МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Представители российского турбизнеса предупредили о повышении стоимости турпутевок в 2024 году, сообщила газета "Известия". В России ожидают бум круизного туризма в 2024 году

Изданию пояснили в Минэкономразвития, что причиной возможного подорожания туров станет отмена с 2024 года моратория на взимание с турфирм платы для оказания помощи отдыхающим в чрезвычайных ситуациях, который ввели в 2020 году с целью поддержки турбизнеса во время пандемии COVID-19 и продлевали каждый год.

Отмена моратория приведет к повышению расходов и следовательно стоимости путевок, отмечает издание.

По данным "Известий", Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой повлиять на это решение. При этом в Минэкономразвития заявили, что в этом году уже ввели несколько мер поддержки туротрасли.