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Россиян предупредили о подорожании турпутевок с 2024 года
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Представители российского турбизнеса предупредили о повышении стоимости турпутевок в 2024 году, сообщила газета "Известия". Изданию пояснили в Минэкономразвития, что причиной... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , бизнес, новости, туризм, россия, российские туристы, стоимость турпутевок, туристическая отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Представители российского турбизнеса предупредили о повышении стоимости турпутевок в 2024 году, сообщила газета "Известия".
Изданию пояснили в Минэкономразвития, что причиной возможного подорожания туров станет отмена с 2024 года моратория на взимание с турфирм платы для оказания помощи отдыхающим в чрезвычайных ситуациях, который ввели в 2020 году с целью поддержки турбизнеса во время пандемии COVID-19 и продлевали каждый год.
Отмена моратория приведет к повышению расходов и следовательно стоимости путевок, отмечает издание.
По данным "Известий", Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой повлиять на это решение. При этом в Минэкономразвития заявили, что в этом году уже ввели несколько мер поддержки туротрасли.