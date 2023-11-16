МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. В России ожидают бум круизного туризма в 2024 году

"Он (турпоток из Китая в Амурскую область — ред.) достигнет (допандемийных показателей — ред.) в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году — вообще никаких сомнений по этому поводу нет", — сказал Орлов.

По его словам, фиксируется хорошая динамика по безвизовым групповым поездкам из Китая.

"Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан "Росгранстроем" пункт пропуска через мост (между Благовещенском и Хэйхэ — ред.)… который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле", — уточнил губернатор.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.