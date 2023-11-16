2023-11-16T08:38:57+03:00
2023-11-16T08:38:57+03:00
2023-11-16T08:38:57+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231116/842280552.html
В Приамурье ожидают выхода турпотока из Китая на допандемийный уровень
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, туризм, россия, приамурье, китайские туристы, турпоток
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370937.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370937.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370934.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370934.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370931.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/09/832370931.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231113/842247662.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Он (турпоток из Китая в Амурскую область — ред.) достигнет (допандемийных показателей — ред.) в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году — вообще никаких сомнений по этому поводу нет", — сказал Орлов.
По его словам, фиксируется хорошая динамика по безвизовым групповым поездкам из Китая.
"Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан "Росгранстроем" пункт пропуска через мост (между Благовещенском и Хэйхэ — ред.)… который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле", — уточнил губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.