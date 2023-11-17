МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Зимний турпоток по России в этом сезоне должен вырасти на 7%, до 30 миллионов поездок, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постоянно контролирует вопросы доступности бронирования и стоимости билетов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с регионами по подготовке к зимнему туристическому сезону 2023-2024. Турпоток из России за границу в первом полугодии вырос на 10-15 процентов

"В зимнем сезоне прогнозируем 30 миллионов поездок, прирост на уровне 7% … Министерство транспорта ведет постоянную работу с перевозчиками и с авиакомпаниями в первую очередь, и, конечно, с железными дорогами", — сообщил Решетников, добавив, что ФАС на данный момент занимается контролем доступности бронирования и стоимости авиа- и ж/д билетов.

По словам министра, в России высокий потенциал горнолыжных курортов: сейчас на них отдыхают уже 3-4% россиян, общая протяженность трасс составляет почти 500 километров. Курорты активно развиваются, при этом ряд из них столкнулись с проблемами поставок оборудования, но "это решаемо", добавил Решетников.

В этом году открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае (Белогорье) и Самарской области (Сырт-гора). На очереди также Тверская область (Завидово) и Хабаровский край (Хехцир), рассказал министр.

По его словам, горнолыжный курорт Вудъявр в Мурманской области начал работу 5 ноября, Манжерок на Алтае откроется в пятницу, 17 ноября, Шерегеш в Кемеровской области планируют запустить 18 ноября, а Эльбрус в Кабардино-Балкарии — 1 декабря.

Глава Минэкономразвития также добавил, что по просьбе регионов министерство подготовило законопроект, который поможет упростить допуск к управлению снегоходами: разрешить управлять ими на основании водительских прав категорий A и В, при условии, что не будет выезда на дороги общего пользования.