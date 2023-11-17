СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие в туристической сфере Крыма, получили федеральные средства поддержки из-за снижения туристического потока на полуостров, общая сумма составила 2,1 миллиарда рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сбербанк открыл самый крупный в Крыму офис для предпринимателей

"Завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы Крыма из расчета 4 МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — написал Аксенов в своем Telegram — канале.

Заявки принимались министерством курортов и туризма республики от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и др, отметил он.

Мера реализуется по поручению президента России, выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления. Это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий, добавил Аксенов.

Глава управления ФНС Крыма Роман Наздрачев в четверг сообщил, что по итогам 9 месяцев 2023 года падение налоговых сборов в туристической отрасли и общепите Крыма составила 20%. Ранее Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28% меньше аналогичного периода 2022 года.

Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. За 2021 год было 9,5 миллиона туристов, что являлось рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.