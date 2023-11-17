МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В Крыму проходит "Ноябрьфест" — главный эногастрономический фестиваль полуострова. Винодельни Кубани и Ростовской области пользуются популярностью среди туристов, поэтому в будущем предполагается развитие большой винной дороги, пишет агентство РИА Новости. Патрушев заявил, вино в России производят без ввозимого балка

По данным издания, 550 тысяч туристов намерены посетить в этом году Абрау-Дюрсо. "Есть три типа гостей. Во-первых, обычные путешественники — приезжают на юг и посещают хозяйства "заодно". Во-вторых, ценители — замечательная понимающая аудитория, которую мы хотим приумножать", — сообщила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.

Авторы статьи отметили, что с изменением аудитории посетителей, изменились и хозяйства, принимающие гостей. "Винодельня должна быть еще и красивой. Терруарные и гастрономические особенности, улиточная ферма, лавандовые поля", — разъяснила Гончарова.

Помимо возможности ознакомиться с линейкой премиальных вин, в рамках винного туризма можно посетить эксклюзивные экскурсии, например увидеть мультимедийный арт-объект "Сердце Абрау" или пройти по маршруту проекта "Терруар Севастополь", отметило издание.

По словам эксперта, туристическая инфраструктура пока что развита недостаточно. В районе виноделен недостаточно гостиниц и отелей, что существенно снижает загрузку экскурсий, пляжей и ресторанов.

Директор российского отделения Всемирной организации винного туризма Леонид Попович подчеркнул, что на виноградниках необходимо создавать полную инфраструктуру с гостиницами и ресторанами, чтобы активно привлекать гостей.

Большая винная дорога России сможет объединить несколько регионов: Севастополь, Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Дагестан и Волгоградскую область, заключили в издании.