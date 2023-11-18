СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму назвали сумму ущерба от энергетической блокады

"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", — сказал Константинов.

По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.