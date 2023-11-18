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https://1prime.ru/tourism/20231118/842302908.html
В Крыму введут налоговые льготы для турбизнеса
Туризм
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В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сейчас мы... ПРАЙМ, 18.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, налоговые льготы, крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. В Крыму планируется ввести налоговые льготы для турбизнеса, данный вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", — сказал Константинов.
По его словам, на сегодня из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 миллиарда рублей.