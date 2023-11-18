СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Неделю эногастрономического туризма Ноябрьфест в Крыму посетило более 10 тысяч человек, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Решетников положительно оценил развитие туризма в России

"Это неделя вина и гастрономии, она нацелена на всех туристов — и на внешних, и на внутренних. Мы понимаем, что уже сейчас мероприятие посетили более 10 тысяч человек, и это количество точно увеличится… Еще впереди несколько выходных дней, когда будут работать порядка 30 виноделен в режиме открытых дверей, экскурсионное обслуживание, дегустации", — сказал Волченко журналистам на площадке эногастрономической недели "Ноябрьфест".

Бесплатные экскурсии на винодельни Крыма проходят в рамках эногастрономической недели "#Ноябрьфест" и призвана расширить представление об истории и культуре крымского виноделия. Первые винзаводы открыли свои двери для экскурсий 12 ноября. Для посещения необходима предварительная регистрация, группы формируются по мере заполнения мест, их количество ограничено.

Главное мероприятие прошло 18 ноября на территории Центра винного туризма WINEPARK в Понизовке. Кроме дегустаций, выставок, экскурсий здесь прошел концерт группы "Родно" и других исполнителей.

"Когда за две недели закрывается возможность бронирования, это значит, что мероприятие пользуется огромным спросом… Сегодня для наших гостей работает больше 25 площадок на территории курорта, с учетом погоды стараемся расширить количество мастер-классов. Из того, что я видел, пользуется огромным спросом все, что связано с сырами и дегустацией вин, очередь огромная", — сказал журналистам генеральный директор комплекса Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян.

Концепция проведения недель эногастрономии в Крыму "Ноябрьфест" разработана минкурортов республики и одобрена нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".