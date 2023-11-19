МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В этом году турпоток на горные курорты в Сочи превысит показатели прошлого года, если сезон будет снежным, сообщили в пресс-службе мэрии города. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

"В ноябре ожидается пик бронирований средств размещения на новогодние каникулы. При благоприятных погодных и снежных условиях специалисты прогнозируют, что загрузка горных курортов на предстоящий зимний сезон будет выше, чем в сезоне 2022-2023 года", — говорится в релизе городской администрации.

По информации мэрии, отели горных горных курортов уже забронированы более чем на 40% в новогодние праздники. Кроме того, власти города отметили, что понятие сезонности начинает потихоньку стираться, так как Сочи превращается в круглогодичный курорт.

В 2022 году Сочи принял 7,2 миллиона туристов, в новогодние праздники на горных курортах отдохнули почти 200 тысяч человек. По итогам 2023 года власти намерены принять 7,6 миллиона путешественников.