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В Сочи спрогнозировали высокий турпоток на горнолыжные курорты
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В этом году турпоток на горные курорты в Сочи превысит показатели прошлого года, если сезон будет снежным, сообщили в пресс-службе мэрии города. "В ноябре ожидается пик... ПРАЙМ, 19.11.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, сочи, россия, горнолыжный курорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В этом году турпоток на горные курорты в Сочи превысит показатели прошлого года, если сезон будет снежным, сообщили в пресс-службе мэрии города.
"В ноябре ожидается пик бронирований средств размещения на новогодние каникулы. При благоприятных погодных и снежных условиях специалисты прогнозируют, что загрузка горных курортов на предстоящий зимний сезон будет выше, чем в сезоне 2022-2023 года", — говорится в релизе городской администрации.
По информации мэрии, отели горных горных курортов уже забронированы более чем на 40% в новогодние праздники. Кроме того, власти города отметили, что понятие сезонности начинает потихоньку стираться, так как Сочи превращается в круглогодичный курорт.
В 2022 году Сочи принял 7,2 миллиона туристов, в новогодние праздники на горных курортах отдохнули почти 200 тысяч человек. По итогам 2023 года власти намерены принять 7,6 миллиона путешественников.