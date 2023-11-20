МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Объем бронирований российских отелей на новогодние праздники вырос на 52% год к году, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Решетников положительно оценил развитие туризма в России

"Мы видим рост объема бронирований на новогодние праздники на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года, отдых планируется в среднем на три дня. Средняя стоимость ночи составит 7 128 рублей, что на 17,5% больше, чем 2022 году. Отдых с заездами в новогодние даты обойдется дороже — 11 011 рублей за ночь, тем не менее, подорожание здесь не так чувствительно, как по всему зимнему сезону: цены на 8,4% выше показателей 2022 года", — говорится в сообщении.

Лидеры спроса среди регионов на этот период — Краснодарский край, на который приходится 19,7% от общего числа бронирований, а также Москва (19,4%) и Санкт-Петербург (14%). При этом спрос на Краснодарский край вырос на 51% по сравнению с 2022 годом, а на Москву и Петербург — на 63%. Гостиничный номер в Краснодарском крае стоит в среднем 14 082 рубля за ночь, что на 2% ниже, чем год назад, а отели в Москве и Петербурге заметно подорожали — на 18% и 16% соответственно, до 8 010 и 9 128 рублей за номер.

Среди направлений с заметным приростом числа бронирований также Калининградская (81%) и Нижегородская (67%) области, Ставропольский край (47%) и Московская область (41%). Остальные регионы, входящие в топ-10, также показывают высокую динамику спроса: Татарстан — 26%, Ярославская область — 29%, Ленинградская область — 32%. Минэкономразвития поддержало систему самостоятельного заселения в отелях

Самый высокий чек во всей десятке наиболее востребованных на Новый год направлений оказался в отелях Московской области — 20 309 рублей. В самой Москве он в 2,5 раза ниже. Несмотря на заметное подорожание по сравнению с прошлым годом, столица предлагает на новогодний отдых минимальные в топ-10 цены.

Спрос на новогодний отдых в Костромской, Вологодской, Рязанской, Псковской, Тверской областях, а также в Бурятии вырос в среднем на 5-11%. Бронирований в Приморский край и Омскую область стало на 1,5% меньше. Также снизился спрос на Алтай и Алтайский край — на 28% и 8% соответственно. При этом цены на размещение здесь выросли на 30% и 26%.