МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Таиланде иностранные туристы и экспаты получат возможность воспользоваться в зимний сезон скидками до 80 процентов на различные услуги, пишет местная газета The Nation. Эксперты оценили развитие винного туризма в России

Издание отмечает, что Управление по туризму Таиланда (ТАТ) совместно с оператором связи True Corporation запустили программу "Amazing Thailand Expat Privileges",которая позволит привлечь иностранных граждан и проживающих в стране экспатов для развития туротрасли. Инициатива предусматривает предоставление туристам скидок до 80% на различные сервисы. Кроме того, иностранцы получат возможность бесплатного посещения национальных парков. Программа будет действовать до конца февраля 2024 года.

Согласно информации с сайта указанной выше кампании, для зарегистрированных пользователей уже действуют скидки на посещение спа-процедур, ресторанов национальной кухни и мастер-классов по всему Таиланду.

Управляющий ТАТ Тапани Киатпхайбул отметил, что данная инициатива поможет стране в следующем году достичь целей в сфере туризма, в том числе повысить доходы отрасли на три триллиона батов (85,5 миллиардов долларов).

Ранее интернет-магазин туров Travelata.ru сообщил РИА Новости, что среди россиян Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы. Страну собираются посетить 24% российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей.

В начале ноября власти страны сообщали, что за десять месяцев с начала 2023 года Таиланд посетили более 22 миллиона иностранных туристов. Россия, с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима с более чем 60 странами. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов.

Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.