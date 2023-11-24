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Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники
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"Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Один из... ПРАЙМ, 24.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, "аэрофлот", сахалин, прямые рейсы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан Южно-Сахалинск — Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме этого, в отдельные даты добавлено три рейса в день на маршруте Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (27 декабря, 3 января, 10 января).
Ранее группа "Аэрофлот" объявила о запуске прямых рейсов из Иркутска в китайский Харбин с 22 декабря, рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия".