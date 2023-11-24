ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличит число рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Москва на новогодние праздники, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Авиакомпания FlyOne Armenia запустит ежедневные рейсы в Шереметьево

"Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан Южно-Сахалинск — Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме этого, в отдельные даты добавлено три рейса в день на маршруте Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (27 декабря, 3 января, 10 января).

Ранее группа "Аэрофлот" объявила о запуске прямых рейсов из Иркутска в китайский Харбин с 22 декабря, рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия".