МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев призвал сделать Турцию доступной для туристов из России по стоимости и по транспортной доступности, сообщает пресс-служба министерства. Туроператоры России работают над расширением экскурсионных туров в Китай

"Необходимо сделать турецкое направление доступным для туристов из России как в плане стоимости, так и с транспортной точки зрения. И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение", — сообщил он в ходе 13-ого заседания Российско-Турецкой рабочей группы по туризму.

В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона 2023 года. По данным Минэкономразвития, за прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 миллиона поездок. При этом объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%.

"По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок", — уверены в министерстве.

Турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов, отмечает пресс-служба министерства.

Кроме того, обсуждался вопрос расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран, в том числе на региональном уровне. Стороны договорились разработать совместную Дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании Рабочей группы в Российской Федерации в 2024 году.