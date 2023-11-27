МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В 2023 году большинство отдыхающих в Светлогорске Калининградской области жаловались на пробки и ремонт набережной, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. "Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Калининград в честь 100-летия компании

"Самое большое количество жалоб было на ремонт променада в Светлогорске. Люди просто не ожидали, что они приедут, а там променад ремонтируется, хотя есть еще больший променад рядом, но вот это доставляло неудобства" — отметил Ермак.

Кроме того, были жалобы на пробки на Куршской косе, так как отдыхающие проводили больше времени в очередях на контрольно-пропускных пунктах, чем в Национальном парке.

Туристы также выразили желание иметь маршрут "hop-on-hop-off" на красных двухэтажных автобусах, как в других крупных городах России и Европы.

"Это такие автобусы, которые ездят по определенному кольцевому маршруту. И любой отдыхающий может приобрести билет, остановиться, где ему интересно, погулять, сесть и поехать дальше. Отсутствие такого маршрута многие заявляли, как проблему", — заявил министр.

Светлогорск — настоящая жемчужина Калининградской области. Он также известен своим мягким климатом, лечебными грязями и несколькими минеральными источниками. Кроме того, в сезон на Светлогорск приходится более 30 000 туристов, следует из данных в открытых источниках.