МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия и Индонезия договорились об организации групповых туристических поездок из этой страны в Москву и Казань с конца зимы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Названы самые дешевые туристические направления

Отмечается, что состоялся официальный прием в честь запуска бизнес-миссии между Россией и Индонезией для представителей более 120 индонезийских турагентств. На мероприятии провели презентацию туристического потенциала Москвы, организовали встречи бизнесменов, а также подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между российским туроператором Fun&Sun и индонезийскими PT Manna Indonesia Group и Inaris International Corp.

"В рамках работы Минэкономразвития России по развитию въездного туризма и при участии представителей министерства в Индонезии оказано содействие в запуске регулярных групповых туров индонезийцев в Москву и Казань… В соответствии с достигнутыми договоренностями планируется, что регулярные групповые поездки индонезийских туристов в Россию стартуют в феврале 2024 года", — сообщили в Минэкономразвития.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев отметил, что Индонезия является одним из наиболее перспективных рынков для РФ с точки зрения увеличения как въездного, так и выездного туризма.

"Наши народы проявляют взаимный интерес к культуре обеих стран. В этом году Индонезия вошла в список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию, что, безусловно, делает путешествия в нашу страну более доступными", — добавил он.

В Минэкономразвития выразили уверенность, что дополнительным импульсом для развития туризма между РФ и Индонезией станет создание до конца года межведомственной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на взаимное продвижение туристических продуктов, создание комфортных условий пребывания туристов и сближение стандартов в туристической сфере.