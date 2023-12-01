МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Финляндия, разорвав многолетние добрососедские отношения с Россией, не просто создала множество проблем ни в чем не повинным гражданам обоих государств, но и в то же время уничтожила экономику в некоторых приграничных регионах своей страны, пишет dikGAZETE. Финляндия усилила заграждения на границе с Россией, сообщили СМИ

Автор напоминает, что после Второй мировой войны Финляндия заработала огромные деньги на торговле с СССР, построив современную экономику и промышленность. После распада СССР дела у финнов пошли еще лучше. Вдобавок к прежним торгово-экономическим связям эта страна также получила мощный импульс от присутствия миллионов российских туристов.

"Финские бизнесмены и компании построили многочисленные отели, спа-центры, торговые центры, рестораны в ряде приграничных городов и поселков и в результате разбогатели благодаря щедрости российских туристов", — отмечается в статье.

Теперь же, когда власти Финляндии после начала СВО вступили в НАТО, остановили трансграничное сообщение, а недавно под предлогом угрозы со стороны беженцев закрыли все пункты пропуска, страна столкнулась с экономическими проблемами.

"Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах", — описывает происходящее автор.

По его словам, политика Финляндии по отношению к России и ее собственным гражданам представляет собой "наиболее яркий пример тирании и безумия".