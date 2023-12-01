МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит фермерам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, следует из базы данных нижней палаты парламента. Раскрыто, с чем столкнулась Финляндия без туристов из России

Документ предоставляет фермерским хозяйствам, относящимся к сельхозтоваропроизводителям, право осуществлять деятельность в сфере сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках из состава земель сельхозназначения, в том числе относящихся к сельхозугодьям. Соответствующие изменения вносятся в законы "О развитии сельского хозяйства" и "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Это небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников, пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств теперь, по его словам, смогут активнее работать по этому направлению, приглашая к сотрудничеству бизнес и граждан, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам

"Мы второй год поддерживаем предпринимателей, выделяя гранты "Агротуризм". И если в прошлом году у нас средства получили свыше 50 участников, то в текущем было отобрано уже 73 проекта", — говорил премьер-министр. Правительство будет и дальше способствовать развитию сферы гостеприимства, в том числе и на селе, заверял при этом он.

Благодаря таким решениям там не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, подчеркивал Мишустин. И что еще очень важно, идет продвижение региональных брендов, добавил он. Это и продукты питания, и многие другие вещи, ведь туристы нередко стараются привезти из поездки какие-то вкусные сувениры, отражающие самобытность регионов, которые они посещают, пояснил премьер.