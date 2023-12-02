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2023-12-02T15:39:59+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231202/842440322.html
Турпоток из Китая в Россию за год возрос на 100 тысяч человек, пишут СМИ
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Туристический поток из Китая в Россию за девять месяцев текущего года возрос на 100 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ России и Единой межведомственной... ПРАЙМ, 02.12.2023
бизнес, новости, туризм, россия, китай, китайские туристы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию за девять месяцев текущего года возрос на 100 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ России и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в РФ с туристическими целями въехали всего 563 гражданина КНР.
Таким образом, согласно представленным данным, в текущем году Китай стал лидером в рейтинге стран по числу туристов, прибывших на территорию России, второе место заняла Германия (42 тыс. туристов против прошлогодних 18 тысяч) и Турция (44 тысячи против 16 тысяч).
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что по итогам текущего года объемы туристического потока между Россией и Турцией могут стать рекордными.