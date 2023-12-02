МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию за девять месяцев текущего года возрос на 100 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ России и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Раскрыто, с чем столкнулась Финляндия без туристов из России

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в РФ с туристическими целями въехали всего 563 гражданина КНР.

Таким образом, согласно представленным данным, в текущем году Китай стал лидером в рейтинге стран по числу туристов, прибывших на территорию России, второе место заняла Германия (42 тыс. туристов против прошлогодних 18 тысяч) и Турция (44 тысячи против 16 тысяч).

Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что по итогам текущего года объемы туристического потока между Россией и Турцией могут стать рекордными.