МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Монголия в 2023 году стала направлением года по версии путеводителя Lonely Planet, в этом году более половины от общего количества туристов составили россияне, сообщают РИА Новости. Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры

Как уточняется в материале, в текущем году, по данным Национального комитета статистики, страну посетили в два раза больше туристов и более половины из них — россияне.

Автор статьи отмечает, что из России есть прямые авиарейсы из Иркутска, а также возможность добраться из Улан-Удэ поездом или автобусом.

"На КПП в Сухэ-Баторе для автобусов есть выделенная полоса. Некоторые путешествуют на автомобилях, но я не советую: простоите на границе пять часов, особенно в сезон", — сообщает один из туристов.

Среди достопримечательностей Монголии отмечаются 100-метровая стеклянная башня Blue Sky, белокаменный буддистский монастырь Гандан XIX века с 26-метровой позолоченной статуей бодхисаттвы Авалокитешвары.

"Интересное место — холм Зайсан в южной части столицы. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Можно подняться засветло, рассмотреть мозаичное панно в честь советско-монгольской дружбы, а затем взглянуть на город в ночных огнях", — рекомендует собеседник издания.

Опрошенные путешественники добавляют, что прочувствовать "настоящий характер" этой страны можно только за пределами столицы. По их словам, поездки за пределы Улан-Батора могут быть проблематичными за счет отсутствия общественного транспорта между монгольскими городами.