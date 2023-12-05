АТОР: туристы чаще всего воруют из отелей полотенца, но порой и холодильники
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Гостиничный портал Wellness Heaven опубликовал список предметов, которые в отелях воруют чаще всего, пишет АТОР.
Ранее портал Wellness Heaven провел опрос среди почти 1400 представителей отелей категории "четыре и пять звезд" из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии. Выяснилось, что чаще всего крадут полотенца, так ответили 79 процентов опрошенных, исчезновение халатов отмечали 66 процентов сотрудников, а вешалось — 50 процентов.
По данным ассоциации, туристы также уносят мелкие предметы, включая ручки, косметику, батарейки от электронных часов и пульты. В отелях также отмечают исчезновение кофеварок и даже матрасов. Новой тенденцией стали кражи мини-холодильников.
Оказалось, что гости пятизвездочных отелей чаще уносят дорогие вещи, такие как телевизоры и произведения искусства.
В ассоциации подчеркнули, что кражи имеют страновую специфику: в Германии чаще всего воруют полотенца, в Австрии — посуду и кофемашины, в Италии — бокалы для вина, в Швейцарии — фены, во Франции — пульты от телевизора, в Нидерландах — лампочки и туалетную бумагу.
В отелях также часто крадут неожиданные объекты, такие как душ с гидромассажем, раковины, пианино и даже двери номеров, следует из данных гостиничного портала.
https://1prime.ru/tourism/20231205/842458752.html