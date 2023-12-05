МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Гостиничный портал Wellness Heaven опубликовал список предметов, которые в отелях воруют чаще всего, пишет АТОР. В АТОР оценили готовность туроператоров к работе "Электронной путевки"

Ранее портал Wellness Heaven провел опрос среди почти 1400 представителей отелей категории "четыре и пять звезд" из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии. Выяснилось, что чаще всего крадут полотенца, так ответили 79 процентов опрошенных, исчезновение халатов отмечали 66 процентов сотрудников, а вешалось — 50 процентов.

По данным ассоциации, туристы также уносят мелкие предметы, включая ручки, косметику, батарейки от электронных часов и пульты. В отелях также отмечают исчезновение кофеварок и даже матрасов. Новой тенденцией стали кражи мини-холодильников.

Оказалось, что гости пятизвездочных отелей чаще уносят дорогие вещи, такие как телевизоры и произведения искусства.

В ассоциации подчеркнули, что кражи имеют страновую специфику: в Германии чаще всего воруют полотенца, в Австрии — посуду и кофемашины, в Италии — бокалы для вина, в Швейцарии — фены, во Франции — пульты от телевизора, в Нидерландах — лампочки и туалетную бумагу.

В отелях также часто крадут неожиданные объекты, такие как душ с гидромассажем, раковины, пианино и даже двери номеров, следует из данных гостиничного портала.