МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому управлять снегоходом и квадроциклом смогут люди с обычными водительскими правами, и это значительно расширит возможности организации активного зимнего отдыха в России, заявил глава комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Монголия в 2023 году стала направлением года

В пресс-службе РСТ уточнили, что о разработке нового регламента вождения снегоходов сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, посвященном подготовке к зимнему туристическому сезону. Там добавили, что сейчас для управления снегоходом или квадроциклом необходимо получать удостоверение тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Для этого нужно сдать экзамен на знание теории и "площадку" (водительская категория AI).

"Допуск к вождению только с удостоверением тракториста-машиниста сильно сдерживает развитие этого сегмента. В итоге подавляющая часть поставщиков услуг вынуждена работать в "серой" зоне, так как у туристов, как правило, нет прав на вождение спецтехники, а услуги оказываются", — процитировали в сообщении слова Мамонтова.

"Еще один плюс – повышение безопасности. Закон облегчит страхование при пользовании снегоходом, так как сейчас из-за отсутствия прав у туристов компании отказываются их страховать", — добавил Мамонтов.

В РСТ сообщили, что ежегодно в России продается порядка 20 тысяч снегоходов. "При этом количество выданных удостоверений гораздо меньше, чем проданной техники. Спрос на снегоходы высокий. Упрощение доступа к вождению подстегнет производство, так как многие сейчас отказываются от покупки этого средства передвижения именно из-за отсутствия нужного типа прав", — добавили в союзе.

"Сейчас можно путешествовать на снегоходах в Адыгее, Горном Алтае, Кузбассе, на Камчатке, Кавказе, Урале, Карелии, в арктических регионах. Проложено много интересных маршрутов. Однако пока доля тех туристов, кто приобретает туры на снегоходах или с их использованием, минимальна и, по нашим оценкам, вряд ли превышает 1-10%. Возможно, упрощение допуска к их вождению ускорит процесс. Это будет способствовать развитию такого турпродукта, как, например, зимнее сафари", — подчеркнул Мамонтов.