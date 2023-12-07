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2023
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Названы популярные среди россиян туристические направления
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Россияне в этом году активно путешествуют по Белоруссии, особенно популярным является санаторно-курортный сектор республики, рассказала газета "Комсомольская правда". "Они... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , бизнес, экономика, новости, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россияне в этом году активно путешествуют по Белоруссии, особенно популярным является санаторно-курортный сектор республики, рассказала газета "Комсомольская правда".
"Они (россияне — ред.) проводят время в формате сити-брейков чаще всего в Минске, но популярностью пользуются и региональные центры — Брест, Гродно, Витебск. Из близлежащих регионов России едут в Могилевскую и Гомельскую области. В ответ на это растет количество интересных туристических предложений в Беларуси, ориентированных на российского туриста", — сообщил директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.
В статье также отмечается, что на белорусском туристическом рынке популярностью пользуются поездки в российские Санкт-Петербург, Карелию, Смоленск, Псковскую область, Москву и Татарстан
Морозов также добавил, что Белоруссия будет продолжать развивать сотрудничество с Россией в разных сферах. К этому, в частности, относится увеличение числа туристических рейсов.