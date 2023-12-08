МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость путевок из России в страны Юго-Восточной Азии в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 19,4%, при этом цены на авиаперелет эконом-классом по РФ выросли только на 6%, следует из данных Росстата. Россияне массово скупают летние туры по пляжным направлениям, сообщила АТОР

"Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии — на 19,4% и 2,8% соответственно, Беларусь — на 8,7%, ОАЭ — на 5,9%, страны Закавказья — на 5,1%, Египет — на 1,6%, Турцию — на 1,1%", — говорится в сообщении.

В Росстате также подсчитали, что в ноябре увеличились цены на авиаперелет экономическим классом по России, рост за месяц составил 6%.

В ведомстве рассказали о росте цен в ноябре на отдых на российском Черноморском побережье — на 9,5% и на экскурсионные туры по России — на 2,1%. Подорожали и автобусные экскурсии — на 0,6% и проживание в гостиницах с двумя звездами — на 0,4%.

При этом в Росстате отметили, что снизилась стоимость проживания в гостиницах с одной и четырьмя-пятью звездами, а также в мотелях — на 1,4-1,6%. Дешевле стали и путевки в санатории — на 1%, дома отдыха, пансионаты — на 0,5% и проживание в хостелах — на 0,4%.