МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Россияне в декабре заметно увеличили спрос на зарубежные путешествия, преимущественно, в страны Азии, их не остановило повышение расходов на путешествия, пишет издание "Коммерсант". Названы города, в которые дешевле всего слетать на новогодние праздники

Отмечается, что сервисы "Слетать.ру" и Let's Fly зафиксировали в декабре рост спроса среди россиян на зарубежные туры на 50%, несмотря на увеличение среднего чека при бронировании организованных туров на 20% в годовом выражении (до 237 тыс. рублей).

По данным издания, также выросло количество самостоятельных бронирований. Так, в "Яндекс Путешествиях", выявили рост спроса на билеты на 38% при подорожании среднего чека на 20% (до 65,7 тыс. рублей).

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов считает основным драйвером роста спроса на билеты в азиатские страны расширение географии полетов за последний год.

В "Слетать.ру" полагают, что Таиланд стал лидером среди туристических направлений на новогодние праздники из России, так как доля бронирований в эту страну составила 17%, показав трехкратный рост год к году.

Travelata.ru оценивает среднюю стоимость проданного тура в Таиланд в 390,4 тысячи рублей, что на 43,7% больше, чем в прошлом году. При этом основной объем зарубежных бронирований приходится на ОАЭ с увеличением доли страны за год с 17% до 22% (средний чек — 286,9 тыс. рублей). Затраты на путешествия в находящийся на третьем месте Египет за год, согласно подсчетам "Слетать.ру", в среднем выросли на 13% (до 209 тыс. рублей).