СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Номерной фонд крымских объектов размещения туристов продолжает увеличиваться, в 2023 году в регионе открыли 13 новых капитальных и модульных отелей, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Глава Крыма раскрыл, сколько средств пойдет на модернизацию энергосетей

"Только в 2023 году в Крыму открылось 13 средств размещения, в том числе и пятизвездочные, очень высокого класса", — сказал он.

В пресс-службе минкурортов Крыма РИА Новости уточнили, что общее число новых номеров в открывшихся средствах размещения составляет 376. Из них 11 — новые модульные гостиницы. Один отель уровня пять звезд с центром медицины заработал в поселке Форос. Еще один отель построен в поселке Николаевка на западном побережье Крыма.