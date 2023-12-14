2023-12-14T11:05:06+03:00
2023-12-14T11:05:06+03:00
2023-12-14T11:05:06+03:00
2023
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В Крыму назвали число открывшихся в 2023 году отелей
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Номерной фонд крымских объектов размещения туристов продолжает увеличиваться, в 2023 году в регионе открыли 13 новых капитальных и модульных отелей, сообщил в эфире телеканала... ПРАЙМ, 14.12.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Номерной фонд крымских объектов размещения туристов продолжает увеличиваться, в 2023 году в регионе открыли 13 новых капитальных и модульных отелей, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Только в 2023 году в Крыму открылось 13 средств размещения, в том числе и пятизвездочные, очень высокого класса", — сказал он.
В пресс-службе минкурортов Крыма РИА Новости уточнили, что общее число новых номеров в открывшихся средствах размещения составляет 376. Из них 11 — новые модульные гостиницы. Один отель уровня пять звезд с центром медицины заработал в поселке Форос. Еще один отель построен в поселке Николаевка на западном побережье Крыма.