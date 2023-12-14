МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Британское управление морских торговых операций (UKMTO) заявило, что получило сообщение о взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от Йемена. Хуситы в Йемене заверили в безопасности не относящихся к Израилю судов

"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение от судна, в 50 метрах от которого был виден взрыв", — сказано в аккаунте UKMTO в соцсети X.

Управление рекомендовало проходящем в данном районе судам проявлять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее эсминец США класса "Арли Берк" USS Mason, отвечая на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в среду, сбил беспилотник, который был выпущен с подконтрольной хуситам территории Йемена.