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Британские ВМС сообщили о новом инциденте в Баб-эль-Мандебском проливе
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Британское управление морских торговых операций (UKMTO) заявило, что получило сообщение о взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от Йемена. "Управление морских... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, новости, туризм, транспорт, великобритания, инцидент в баб-эль-мандебском проливе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Британское управление морских торговых операций (UKMTO) заявило, что получило сообщение о взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от Йемена.
"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение от судна, в 50 метрах от которого был виден взрыв", — сказано в аккаунте UKMTO в соцсети X.
Управление рекомендовало проходящем в данном районе судам проявлять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее эсминец США класса "Арли Берк" USS Mason, отвечая на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в среду, сбил беспилотник, который был выпущен с подконтрольной хуситам территории Йемена.