СТАМБУЛ, 18 дек — ПРАЙМ. Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" отелей и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба. Туристы в Таиланде получат огромные скидки, пишет СМИ

В начале декабря председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.

"Система "все включено" негативно влияет на стоимость номеров в отелях. С другой стороны, эта система создает ситуацию, когда прибывший на отдых турист становится "заключенным" в отеле, у него нет возможности гулять по региону и узнавать новые места, знакомиться с культурой этой местности", — заявил Акбаба.

По его словам, переход на гибридную систему обслуживания туристов позволит туристам обогатить отдых в культурном плане и ознакомиться с новым регионом.

Акбаба отметил, что некоторые бутик-отели и гостиницы среднего звена в Кемере уже начали отказываться от "все включено", на этом курорте переход происходит активно.

Акбаба аргументировал отказ от "все включено" и тем, что значительное количество продуктов выбрасывается после приемов пищи в отелях, так как клиенты кладут на тарелку больше необходимого. Также ситуацией недовольны продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах.

По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63%, а в Анталье — 56%, падение по сравнению с 2019 годом превысило 10%. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли вдвое — номер стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019.

Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил РИА Новости в июле, что абсолютный отказ от системы "все включено" (all-inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.