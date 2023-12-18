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2023
https://1prime.ru/tourism/20231218/842598401.html
Китай стал лидером по числу въездных туристов, заявил Чернышенко
Туризм
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Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что к концу года... ПРАЙМ, 18.12.2023
бизнес, новости, туризм, дмитрий чернышенко, китай, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок. Отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", — сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
Он отметил, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы.
"Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам. Мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", — сказал он.