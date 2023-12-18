ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В Турции рассказали, какие туристы становятся "заключенными" отелей

"Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок. Отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", — сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

Он отметил, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы.

"Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам. Мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", — сказал он.