ГАВАНА, 18 дек — ПРАЙМ. Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров можно ожидать дальнейшего роста турпотока, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. Путин призвал железнодорожников обеспечить турпоток в Крым

"Несмотря на последствия пандемии коронавируса и существующие антироссийские и антикубинские санкции, а также возникшее в связи с этим разрушение традиционных транспортно-логистических маршрутов, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, что существенно скажется на увеличении туристических потоков. Так, по данным Росстата, число российских граждан, посетивших Кубу в качестве туристов в первом полугодии 2023 года, увеличилось на 85% и превысило 60 тысяч человек", — сказал Балдин.

По словам торгового представителя, на Кубе давно ожидали возобновления прямого авиасообщения с Россией. В июле были запущены рейсы на курорт Варадеро из Москвы, на очереди перелет из Санкт-Петербурга на курорт Кайо-Коко а в конце декабря авиакомпания "Россия" начнет полеты по маршруту Москва-Гавана.

"Убежден, что регулярные авиарейсы между нашими столицами будут способствовать и повышению деловой активности партнеров по бизнесу, в частности, российских предпринимателей, которых на Кубе также ждут с их проектами и инвестициями для нужд кубинской экономики", — добавил Балдин.

Другим важным фактором, способствующим увеличению турпотока и упрощению торговых операций, собеседник агентства назвал начало приема карт платежной системы "Мир" — сегодня ими можно расплатиться в большинстве валютных магазинов и ресторанах в Гаване, в туристическом секторе Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй.