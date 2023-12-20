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Названы страны, которые россияне посещали чаще всего в 2023 году
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Странами-лидерами по посещаемости среди россиян в этом году стали Турция, ОАЭ и Египет, рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в пресс-центре НСН... ПРАЙМ, 20.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Странами-лидерами по посещаемости среди россиян в этом году стали Турция, ОАЭ и Египет, рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
По словам Ворониной, по сравнению с 2022 годом, количество бронирований выросло на 27%, а турфирмы фиксируют переориентирование туристических потоков.
"Четверка лидеров осталось стабильной: Турция, Россия, ОАЭ и Египет. Они иногда просто меняются местами. Очень в этом году вырос в спросе Таиланд, в спросе выросла Куба. Некоторые направления опустились в спросе — Доминиканская Республика, например. Глубина продаж в этом году составила в среднем 15 дней", — подчеркнула эксперт.
Ранее издание "Коммерсант" писало, что в декабре среди россиян заметно вырос спрос на зарубежные путешествия, в особенности в азиатские страны. Согласно материалу, сервисы "Слетать.ру" и Let's Fly зафиксировали в декабре рост спроса в России на зарубежные туры на 50%, несмотря на увеличение среднего чека.