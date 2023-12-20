МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Странами-лидерами по посещаемости среди россиян в этом году стали Турция, ОАЭ и Египет, рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина в пресс-центре НСН. Россияне проявляют повышенный интерес к путешествиям в Азию, пишут СМИ

По словам Ворониной, по сравнению с 2022 годом, количество бронирований выросло на 27%, а турфирмы фиксируют переориентирование туристических потоков.

"Четверка лидеров осталось стабильной: Турция, Россия, ОАЭ и Египет. Они иногда просто меняются местами. Очень в этом году вырос в спросе Таиланд, в спросе выросла Куба. Некоторые направления опустились в спросе — Доминиканская Республика, например. Глубина продаж в этом году составила в среднем 15 дней", — подчеркнула эксперт.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что в декабре среди россиян заметно вырос спрос на зарубежные путешествия, в особенности в азиатские страны. Согласно материалу, сервисы "Слетать.ру" и Let's Fly зафиксировали в декабре рост спроса в России на зарубежные туры на 50%, несмотря на увеличение среднего чека.