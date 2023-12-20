МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, пассажиры без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в компании. Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, отметил, что авиакомпания обратилась в Минтранс РФ за помощью в решении данного вопроса, запрос российской стороны в Китае был проигнорирован.

"15 декабря администрация столичного аэропорта Китая "Дасин" уведомила авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — рассказали в авиакомпании.

При этом компания приступила к прохождению аккредитации в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех необходимых разрешений и авторизаций для начала выполнения рейсов с марта 2023 года.

К началу первого рейса Владивосток – Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России: Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Ранее в среду РБК со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщила, что авиакомпания "Россия" отменила рейсы в Пекин, которые должна были начать выполнять на этой неделе из Красноярска, Владивостока и Иркутска. Отмечалось, что перевозчик вынужден был отменить вылеты, так как не успел заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.