МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Компания "Аэропорты Таиланда" (AOT) построит два аэропорта рядом с популярными туристическими местами, это поможет справиться с обслуживанием растущего числа туристов в королевстве, сообщается на сайте местного телеканала Thai PBS.

По данным издания, глава ведущего национального оператора аэропортов Таиланда Кирати Китманават заявил о планах компании по строительству двух новых аэропортов в стране. Аэропорт Ланна будет находиться в северной провинции Лампхун, соседней с провинцией Чиангмай. Другой аэропорт Андаман построят в южной провинции Пханга рядом с Пхукетом. Ежегодный пассажиропоток в двух аэропортах достигнет 40 миллионов человек.

Как уточняет издание, стоимость проектов оценивается в 70 миллиардов батов (2 миллиарда долларов) и 80 миллиардов батов (2,3 миллиарда долларов) соответственно. На данный момент они проходят технико-экономическое обоснование. Ожидается, что процесс экспроприации земли, необходимой для строительства двух аэропортов, начнется в середине 2024 года. Конкретные сроки пока не объявляются.

Как прогнозирует Кирати Китманавата, по итогам 2023 года главный аэропорт Таиланда "Суварнабхуми" в Бангкоке примет около 60 миллионов пассажиров. В следующем году ожидается достижение доковидных показателей — 65 миллионов человек. А в 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту столицы достигнет 80 миллионов. На фоне этих прогнозов планируется расширить территорию аэропорта примерно на половину, а также усовершенствовать систему транспортировки багажа.

Также площадь международного аэропорта на популярном среди российских туристов острове Пхукет будет расширена, чтобы увеличить ежегодный пассажиропоток с нынешних 12 до 20 миллионов человек.

Впервые идея о расширении сети аэропортов в Таиланде прозвучала в августе нынешнего года, когда парламент королевства избрал нового премьер-министра. Пришедший к власти Сеттха Тхависин, кандидат от партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), выделил туризм как одну из отраслей интенсивного развития в целях преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мер по борьбе с ней, которые нанесли значительный урон туристической индустрии страны. Среди мер для развития туристического сектора Сеттха Тхависин объявил о строительстве новых международных аэропортов в двух наиболее популярных среди туристов направлениях — провинции Чиангмай и Пхукет.

Также в рамках восстановления туристической отрасли Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Ранее Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовый въезд гражданам КНР и Казахстана, которым до этого требовалось оформлять визу по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Также с 10 ноября туристы из Индии и Тайваня смогут находиться на территории Таиланда без оформления въездных виз в течение 30 дней. Временный порядок безвизового въезда будет действовать до 10 мая 2024 года.

По данным властей, за одиннадцать месяцев с начала года страну посетило более 25 миллионов человек. Чаще всего в страну приезжали туристы из Малайзии — их число достигло 4 миллионов человек, второе место заняли граждане Китая (3,1 миллиона), после них идут туристы из Южной Кореи (1,5 миллиона), из Индии (1,5 миллиона) и России (1,3 миллиона).