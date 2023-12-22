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2023
https://1prime.ru/tourism/20231222/842648249.html
Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год
Туризм
Новости
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Внутренние туристические направление по стране в новогодние праздники стали более популярными среди россиян, чем зарубежные, сообщил сервис путешествий tutu.ru. Согласно данным... ПРАЙМ, 22.12.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, туризм, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Внутренние туристические направление по стране в новогодние праздники стали более популярными среди россиян, чем зарубежные, сообщил сервис путешествий tutu.ru.
Согласно данным сервиса, порядка 95,35% бронирований пришлось на направления по России и только 4,69% на зарубежные. Сообщается, что самыми популярными стали отели Москвы и Санкт-Петербурга. Средние чеки на одну ночь в этих городах составляют 5601 рубль и 4769 рублей соответственно.
Также первые строчки по популярности занимают гостиницы Казани, Сочи и Нижнего Новгорода со средней стоимостью на ночь в 4672 рубля, 4958 рублей и 4528 рублей.
По информации tutu.ru, россияне предпочитают покупать железнодорожные билеты, а за год количество пользователей сервиса увеличилось на 32%.
Что касается зарубежных направлений, то чаще всего бронируют отели в Белоруссии (6255 рублей), Турции (11614 рублей), Абхазии (5570 рублей), Китае (15604 рубля) и Эстонии (14209 рублей).