МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Внутренние туристические направление по стране в новогодние праздники стали более популярными среди россиян, чем зарубежные, сообщил сервис путешествий tutu.ru. Названы популярные среди россиян туристические направления

Согласно данным сервиса, порядка 95,35% бронирований пришлось на направления по России и только 4,69% на зарубежные. Сообщается, что самыми популярными стали отели Москвы и Санкт-Петербурга. Средние чеки на одну ночь в этих городах составляют 5601 рубль и 4769 рублей соответственно.

Также первые строчки по популярности занимают гостиницы Казани, Сочи и Нижнего Новгорода со средней стоимостью на ночь в 4672 рубля, 4958 рублей и 4528 рублей.

По информации tutu.ru, россияне предпочитают покупать железнодорожные билеты, а за год количество пользователей сервиса увеличилось на 32%.

Что касается зарубежных направлений, то чаще всего бронируют отели в Белоруссии (6255 рублей), Турции (11614 рублей), Абхазии (5570 рублей), Китае (15604 рубля) и Эстонии (14209 рублей).