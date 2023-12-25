МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Единую электронную визу (ЕЭВ) в РФ оформили уже 150 тысяч иностранцев, в некоторых странах число таких виз уже превысило число бумажных, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. В Минэкономразвития отчитались о бронях отелей иностранцами

"Проект ЕЭВ был запущен в августе этого года. Такую визу уже получили более 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран-членов Евросоюза", — заявил Иванов в интервью газете "Комсомольская правда".

Иванов добавил, что по итогам 2023 года российская сторона прогнозирует рост числа туристов из Евросоюза, посетивших Россию, "более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом".

"Более того, количество электронных виз, полученных гражданами некоторых стран, уже превысило число "бумажных" виз, выданных российскими загранучреждениями в этих странах за аналогичный период", — добавил Иванов.

В октябре консульский департамент российского МИД сообщал, что число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ, на тот момент составляло почти 40 тысяч.

Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее чем за четыре дня до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.