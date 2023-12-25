СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. В Крыму по результатам анонимного опроса составлен портрет туриста, посетившего полуостров в уходящем году, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. Крымские отели подготовили сюрприз для туристов

Опрос проводился в период высокого туристского сезона.

"Среди гостей полуострова было проведено анкетирование более 4,3 тысячи человек. Анонимный опрос проходил в онлайн и офлайн формате. По результатам опроса был составлен "Портрет крымского туриста 2023 года", — говорится в сообщении.

В частности, 31% опрошенных туристов целью отдыха в Крыму назвали санаторно-курортное лечение, 28% — пляжный отдых, культурно-познавательный и активный виды отдыха выбрали 18% и 15% соответственно.

"Анкетирование гостей полуострова показало, что у 97% туристов оправдались ожидания от отдыха, 68% более нескольких раз отдыхали в Крыму, а 32% опрошенных туристов впервые приехали на отдых в Крыму в этом году", — рассказали в министерстве.

По результатам опроса, в этом году более недели в Крыму провели 78% туристов, из которых у 43% отдых составил 7-14 дней, у 36% — более 14 дней. Гости Крыма отметили благоприятный климат, разнообразие лечебной базы полуострова, приемлемую стоимость отдыха, питание, развлечения и экскурсионное обслуживание. Узнают об отдыхе в Крыму туристы в основном через средства массовой информации и советы близких.

"Половина опрошенных туристов посетили две и более экскурсий, 19% особенно понравились радушие местных жителей и качество обслуживания" — подчеркнули в министерстве.