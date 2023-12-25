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"Россия" запустит рейсы из трех российских городов в Пекин с 28 декабря
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Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании. "Авиакомпания... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, авиарейсы, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании.
"Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены", — рассказали в авиакомпании.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.