МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании. В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 30 авиарейсов

"Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены", — рассказали в авиакомпании.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.