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Россиянам рассказали, как сэкономить на турах в Европу
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Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Европу на лето 2024 года, пишет АТОР. По данным ассоциации, туристические компании предлагают скидки на проживание до... ПРАЙМ, 26.12.2023
бизнес, новости, туризм, россия, европа, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Европу на лето 2024 года, пишет АТОР.
По данным ассоциации, туристические компании предлагают скидки на проживание до 35 процентов, но размер дисконта будет уменьшаться по мере приближения к сезону.
Наиболее популярными направлениями на лето 2024 года для российских туристов являются Греция, Италия и Кипр. Большинство туристов отправляется в путешествия на 11-15 дней, уделяя особое внимание 4-5-звездочным отелям, отметили в ассоциации.
Туристические агентства предлагают разнообразные путевки, скидки. Стоимость путевок варьируется в зависимости от направления, длительности отдыха и категории отеля. Также эксперты рекомендуют раннее бронирование авиабилетов, так как в январе-феврале цены будут ниже на 20-25 процентов, а у бюджетных авиакомпаний даже на 70 процентов.
Еще одно преимущество раннего бронирования — возможность подать документы на визу заранее, так как шенгенские документы можно подавать не ранее, чем за полгода до планируемой поездки, заключили в ассоциации.