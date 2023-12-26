МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Европу на лето 2024 года, пишет АТОР. В АТОР спрогнозировали рекордный турпоток из России в Индонезию

По данным ассоциации, туристические компании предлагают скидки на проживание до 35 процентов, но размер дисконта будет уменьшаться по мере приближения к сезону.

Наиболее популярными направлениями на лето 2024 года для российских туристов являются Греция, Италия и Кипр. Большинство туристов отправляется в путешествия на 11-15 дней, уделяя особое внимание 4-5-звездочным отелям, отметили в ассоциации.

Туристические агентства предлагают разнообразные путевки, скидки. Стоимость путевок варьируется в зависимости от направления, длительности отдыха и категории отеля. Также эксперты рекомендуют раннее бронирование авиабилетов, так как в январе-феврале цены будут ниже на 20-25 процентов, а у бюджетных авиакомпаний даже на 70 процентов.

Еще одно преимущество раннего бронирования — возможность подать документы на визу заранее, так как шенгенские документы можно подавать не ранее, чем за полгода до планируемой поездки, заключили в ассоциации.