МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Число бронирований отелей Крыма на Новый год выросло на 36% за год, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россиянам назвали доступные направления для отдыха на праздники

"Бронирования отелей Крыма на новогодние праздники выросли в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рост спроса на объекты размещения Севастополя еще значительнее — 42%, следует из динамической статистики платформы для гостиничного бизнеса Travelline на 26 декабря", — говорится в сообщении.

Там указывается, что половина заездов приходится непосредственно на Новый год. Больше всего Крым востребован со стороны жителей самого полуострова, на них приходится 46% всех бронирований. На втором месте Москва и Московская область (20%), затем идут соседние регионы — Краснодарский край (8,1%), Ростовская область (4,4%).

"Рост продаж на новогодние праздники действительно заметный. Вообще весь четвертый квартал нынешнего года был гораздо лучше, чем остальные три. Тем не менее надо иметь в виду, что это эффект низкой базы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора крымского туроператора "Ласпи" Елены Баженовой.

Кроме того указывается, что уменьшилась и длительность отдыха, так как крымчане едут на более короткий срок, соответственно уменьшилась прибыль. При этом, по словам эксперта, себестоимость отдыха в Крыму, как и в большинстве других регионов страны, выросла.

"Прирост спроса на новогодние праздники в Крыму у нас составляет 25-30% к прошлому году. Бронируются в основном крупные популярные объекты. Мы оцениваем стоимость размещения примерно на уровне прошлого года, сильного снижения не видим. При этом многие объекты используют динамическое ценообразование, из-за чего идет подорожание при повышении спроса", — добавила руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова.