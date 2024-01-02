АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция пережила летом 2023 года кампанию по подрыву туристической отрасли, которая является одной из самых доходных сфер экономки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция ужесточила требования для предоставления аренды жилья туристам

В ходе кампании на президентских выборах в Турции в мае-июне 2023 года оппозиция критиковала власти страны в том числе за неподключение к антироссийским санкциям и продажу недвижимости россиянам, в частности в курортной Анталье. Власти в свою очередь неоднократно заявляли, что Турция следует правилам ООН и не намерена подключаться к антироссийским санкциям.

"В летние месяцы мы наблюдали кампанию по подрыву туризма, который является одной из важнейших статей дохода нашей страны. Теперь мы видим, что аналогичную ситуацию пытаются реализовать через спорт. Людей презирают только за их происхождение. Мы сталкиваемся с фурором, доходящим до исламофобии и ксенофобии. Лидеры оппозиции также добровольно участвуют в этой чрезвычайно опасной политике ненависти", — заявил Эрдоган в ходе выступления во вторник.