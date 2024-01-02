КАИР, 2 янв — ПРАЙМ. Египет надеется, что российские инвесторы примут участие в развитии яхтенного туризма в АРЕ, в особенности с учетом перспективы заключения соглашения об обмене валют после вхождения Египта в БРИКС, заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. Спрогнозирована динамика товарооборота России с Египтом

"Египет не фокусируется на гражданстве туристов и всегда приветствует всех гостей, в особенности российский туризм с учетом того, как много туристов из России посещают Хургаду и Шарм-эш-Шейх", — сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости на полях конференции по яхтенному туризму, прошедшей во вторник в Новой административной столице Египта.

Аль-Вазир выразил надежду на "участие российских инвесторов в развитии сектора яхтенного туризма". "Присоединение Египта к БРИКС будет нам полезно, в особенности если будет соглашение об обмене валют во всех секторах, которое распространится и на эту сферу", — добавил он.

По словам министра, основная проблема, которая тормозит развитие яхтенного туризма в Египте, — это длительная процедура оформления разрешения на въезд и выезд иностранных туристических яхт. Для решения этой задачи министерство транспорта создало многоязычную электронную платформу, которая позволит сократить время проведения всех необходимых таможенных процедур с 35 дней до 30 минут, рассказал он.

Египетские власти планируют также "оказывать поддержку строительству местных и международных гаваней… с участием инвесторов, заинтересованных в яхтенном туризме, а также инвесторов, вкладывающих средства в развитие населенных пунктов и туристических объектов у берегов Средиземного и Красного морей, в районах Суэцкого залива и залива Акаба", прокомментировал аль-Вазир перспективы развития отрасли.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.